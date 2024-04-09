Стало известно, когда «Молдовагаз» планирует вернуться к закупкам газа у «Газпрома»

«Молдовагаз» рассчитывает возобновить закупки газа у «Газпрома» для потребителей с правого берега Днестра в период с мая по сентябрь 2024 года, сообщил глава молдавской компании Вадим Чебан. Об этом пишет агентство «Прайм».

С декабря 2022 года «Молдовагаз» использует для жителей правого берега Днестра газ, закупаемый госпредприятием Energocom. Контракт между сторонами истекает в конце этого месяца.

По словам Чебана, компания намерена покрыть лишь часть потребления природного газа из источников «Газпрома». Также планируется закупать газ на конкурентных условиях у других поставщиков.

Цель «Молдовагаза» — сбалансировать цену приобретаемого газа и обеспечить потребителей топливом «в условиях доступности, наличия, надежности, непрерывности, качества и прозрачности», подчеркнул Чебан.

До этого в Молдавии указали на вред от антироссийских санкций для местных производителей.

Ранее в Кишиневе прокомментировали поставку газа из США.