В Армении предложили запретить ввоз молочной продукции из России

Армения должна рассмотреть возможность запрета импорта российской молочной продукции в ответ на аналогичные действия РФ, заявил член правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Сисак Габриелян. Его слова приводит ТАСС.

«Каждый день, когда мы заходим в магазины, мы видим, что армянских продуктов стало меньше, а рынок, который запретил нам отправлять продукты, ставит свою продукцию в наших магазинах», — отметил парламентарий.

Россельхознадзор в апреле 2023 года попросил армянскую ветеринарную службу временно остановить поставки молочной продукции в РФ из-за невозможности гарантировать безопасность производимой продукции для российских потребителей.

До этого россиян предупредили о предстоящем подорожании молока и молочной продукции. Согласно прогнозам, к осени 2024 года цены могут вырасти на 7-10%.

Ранее в Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы.