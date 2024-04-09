Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Армении предложили запретить ввоз молочной продукции из России

В парламенте Армении предложили ввести запрет на импорт молочной продукции из РФ

close
100%
Shutterstock

Армения должна рассмотреть возможность запрета импорта российской молочной продукции в ответ на аналогичные действия РФ, заявил член правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Сисак Габриелян. Его слова приводит ТАСС.

«Каждый день, когда мы заходим в магазины, мы видим, что армянских продуктов стало меньше, а рынок, который запретил нам отправлять продукты, ставит свою продукцию в наших магазинах», — отметил парламентарий.

Россельхознадзор в апреле 2023 года попросил армянскую ветеринарную службу временно остановить поставки молочной продукции в РФ из-за невозможности гарантировать безопасность производимой продукции для российских потребителей.

До этого россиян предупредили о предстоящем подорожании молока и молочной продукции. Согласно прогнозам, к осени 2024 года цены могут вырасти на 7-10%.

Ранее в Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами