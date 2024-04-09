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Сделки с западными самолетами вывели авиаотрасль в прибыль в 2023 году

«Ъ»: сделки с западными самолетами вывели авиаотрасль в прибыль в 2023 году

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Shutterstock

Отрасль пассажирских перевозок РФ в 2023 году вышла в операционную прибыль после убытка более чем в 100 млрд рулей в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В материале издания отмечается, что этого показателя удалось достичь, несмотря на сокращение «антисанкционной» субсидии за внутренние перевозки.

По данным «Ъ» общая чистая прибыль крупнейших авиакомпаний составила 85,3 млрд рубля, незначительно сократившись по сравнению с 2022 годом. По мнению экспертов, такие показатели объясняются положительным эффектом урегулирования по иностранным самолетам, но при росте расходов на техобслуживание самолетов на 70–80% ситуация остается непростой.

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