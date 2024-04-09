Правительство планирует поддерживать предприятия, работающие на отечественном ПО

Российский Минпромторг планирует поддержать промышленных заказчиков, которые будут внедрять российские решения на своей IT-инфраструктуре. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на министерство.

По данным журналистов, планируются оснащать отечественными ПО и «железом» автоматизированные системы управления на предприятиях. Кроме этого, планируется устанавливать программное обеспечение, отвечающее за информационную поддержку изделий на всех этапах их жизненного цикла.

По данным специалистов, работа начнется с замещения программных приложений, после будут заменены импортные активные компоненты, в том числе процессоры и контроллеры.

В публикации отмечается, что у компаний пока нет большого опыта эксплуатации отечественных решений.

До этого издание «Коммерсантъ» писало, что российская инфраструктура связи продолжает обновляться, несмотря на жесткие ограничения поставок иностранного оборудования в РФ.

Ранее в России предложили запретить параллельный импорт электроники.