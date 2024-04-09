Названы шесть городов России, куда больше всего подешевели полеты в апреле

Больше всего в апреле подешевели авиабилеты в Иркутск — на 25% по сравнению с мартом. В апреле авиабилеты из Москвы можно купить от 15 500 рублей туда-обратно, а из Санкт-Петербурга — от 17 300 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса Авиасейлс.

Билеты в Мурманск за рассматриваемый период подешевели в среднем на 23%. Из Москвы и Санкт-Петербурга в Мурманск и обратно можно улететь в среднем от 5 000 рублей.

Средний чек на авиабилеты в Новокузнецк снизился на 17%. Из Москвы в Новокузнецк можно отправиться от 17 900 рублей туда-обратно. Из Санкт-Петербург можно купить билеты от 15 000 рублей.

Стоимость перелета в Благовещенск в среднем уменьшилась на 11%. Авиабилеты из Москвы в Благовещенск можно купить от 25 300 рублей туда-обратно. Перелет Санкт-Петербург-Благовещенск стоит от 30 000 рублей туда-обратно.

Средний чек на авиабилеты в Тюмень в апреле снизился на 6% по сравнению с мартом. Авиабилеты из Москвы в Тюмень можно купить от 8 000 рублей, а из Санкт-Петербурга от 4 500 рублей туда-обратно.

Лететь в Красноярск в апреле стало в среднем на 5% выгоднее, чем в марте. Перелет Москва-Красноярск стоит от 15 800 рублей туда-обратно. Из Санкт-Петербурга улететь в Красноярск можно от 20 500 рублей туда-обратно.

В Авиасейлс проанализировали средний чек бронирований авиабилетов по России и выяснили, какие направления сильнее всего подешевели в апреле.

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