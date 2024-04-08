Глава JPMorgan допустил повышение ставки ФРС

Председатель и главный исполнительный директор JPMorgan Chase. Джейми Даймон не исключил, что Федеральная резервная система США может повысить ключевую процентную ставку до 8% или выше из-за сохраняющегося инфляционного давления. Об этом он написал в ежегодном послании для акционеров.

По мнению Даймона, факторами, которые будут стимулировать инфляцию, являются бюджетные расходы, ремилитаризация мира, реструктуризация глобальной торговли, потребность в инвестициях в «зеленую» экономику, а также возможный рост стоимости энергоносителей в будущем на фоне нехватки необходимых вложений в инфраструктуру этого сектора.

При этом глава JPMorgan считает, что вероятность «мягкой посадки» американской экономики намного ниже, чем ожидает рынок, который оценивает эту вероятность в 70-80%.

Свои прогнозы и рассуждения Даймон изложил в ежегодном письме акционерам банка. По его словам, ФРС может быть вынуждена продолжать повышение ставки, так как факторы, которые разогревают инфляцию, пока не показывают признаков ослабления.

Аналитики полагают, что дальнейшее агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС несет риски для экономики США, так как может спровоцировать рецессию. В то же время, если регулятор проявит нерешительность в борьбе с инфляцией, это тоже может иметь негативные последствия для американской экономики.

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