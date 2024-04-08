Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии объяснили, почему страна не прекратит покупать российскую нефть

Журналист Нараян: Индия будет продолжать покупать российскую нефть

close
100%
Shutterstock

Индия поддерживает хорошие отношения с Россией, которая столкнулась с введением санкций после начала спецоперации на Украине, и продолжает покупать российскую нефть, чтобы уменьшать число бедных людей в стране и улучшать экономику. Об этом Pravda.Ru рассказал патриарх индийской журналистики Венкат Нараян.

«За последние два года Индия купила у России нефть на $30-40 млрд, но проблема с оплатой еще не решена. На самом деле эти деньги не покинули Индию. <...> Нам нужна нефть, чтобы сохранить страну. Без нефти невозможно добиться экономического роста», — подчеркнул журналист.

По его словам, после введения санкций у сторон также возникли проблемы с логистикой, потому что Россия больше не может использовать маршруты, которые использовались до начала спецоперации.

Bloomberg до этого писало, что в условиях замедления темпов расширения КНР до 3,5% в год, а также растущего противоречия между Западом и Пекином Индия стремится взять на себя роль основного драйвера глобальной экономики. По оценкам Bloomberg Economics, Нью-Дели уже к 2028 году способен опередить Китай по вкладу в мировой рост.

Ранее был назван крупнейший зарубежный поставщик лекарств в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами