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ЦБ потребовал ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством

ЦБ намерен усилить систему контроля за соблюдением банками антимошеннических мер

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В России заявили о необходимости ужесточения мер ответственности для кредитных организаций в сфере противодействия финансовым преступлениям. Об этом сказала на выступлении в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщил ТАСС.

«Нужно вводить и увеличивать ответственность банков. Экономический стимул для банков тоже должен быть про эффективность применения антифродовых (анимошеннических — прим. ред.) процедур», — сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Глава ЦБ отметила, что регулятор проводит более активную работу по координации с правоохранительными органами в борьбе с финансовыми махинациями. В частности, банки обязаны блокировать счета так называемых «дроперов» — участников схем по отмыванию денег.

«У нас, кстати, более активно выстраивается работа и координация с правоохранительными органами по взаимодействию нашему в борьбе с финансовым мошенничеством, обмениваемся информацией, созданы системы — в том числе когда передаются данные по счетам дроперов, банки должны их заблокировать», — пояснила Набиуллина.

Вместе с тем она подчеркнула, что для повышения эффективности противодействия мошенничеству необходимо вводить более жесткие меры воздействия на кредитные организации. По ее словам, банки должны быть «серьезно экономически» заинтересованы в выстраивании надежных антифродовых процедур, в том числе через применение штрафных санкций.

До этого в России предложил и запретить параллельный импорт электроники.

Ранее в ЦБ рассказали когда ждать снижения ключевой ставки.

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