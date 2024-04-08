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Криптоэксперт спрогнозировал курс биткоина на апрель

Криптоэксперт Лай: курс биткоина в апреле составит до $75 тысяч

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Shutterstock

В апреле курс биткоина составит от $60 тыс. до $75 тыс., и ближайшие два месяца — это хороший срок для покупки криптовалюты. Такой прогноз «Газете.Ru» дал коммерческий директор криптобиржи OKX Ленникс Лай.

«Основное событие апреля — это халвинг в сети биткоина (урезания вознаграждения за добычу биткоина в два раза. — «Газета.Ru»). Но помимо халвинга, на курс влияют макроэкономические факторы, которые добавляют нервозности участникам торгов. Инвесторы обеспокоены сохраняющейся высокой инфляцией в США, а это означает, что Федеральная резервная система может отложить на второе полугодие начало снижения ключевой ставки», — отметил криптоэксперт.

По его словам, на курс оказывает давление продажа биткоинов со стороны майнеров (добытчики криптовалюты. — «Газета.Ru»), чьи доходы непосредственно от вознаграждения к концу месяца существенно сократятся. Для покрытия операционных расходов часть майнеров может предпочесть продать монеты сейчас, так как они торгуются на многолетних максимумах, уточнил Лай.

По данным криптобиржи Binance на 11:02 мск, один биткоин стоит $70 768 (+ $1 371 к уровню торгов 7 апреля).

Ранее криптоэксперт назвал «дно» биткоина в 2024 году.

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