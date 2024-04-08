В ЦБ назвали положительный эффект от высокой ставки

Проводимая регулятором жесткая денежно-кредитная политика оказывает сдерживающее влияние на инфляцию, но минимально влияет на темпы роста экономики. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме, передает ТАСС.

«Жесткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, но ее сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Экономика продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста», — сказала Набиуллина.

По ее словам, если бы Банк России не повышал ключевую ставку в 2023 году, реальный рост доходов граждан был бы существенно меньше.

Глава ЦБ подчеркнула, что накопленный эффект от повышения ключевой ставки проявится в торможении роста цен в 2024 году. К концу следующего года регулятор намерен вернуть инфляцию к цели вблизи 4%.

До этого Набиуллина раскрыла возможные сроки начала понижения ключевой ставки в стране.

Ранее ЦБ оценил темпы роста цен в России.