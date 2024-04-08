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Индия претендует на звание лидера мирового экономического роста

Bloomberg: Индия уже к 2028 году может опередить Китай по вкладу в мировой ВВП

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Anupam Nath/AP

В условиях замедления темпов расширения КНР до 3,5% в год, а также растущего противоречия между Западом и Пекином Индия стремится взять на себя роль основного драйвера глобальной экономики. По оценкам Bloomberg Economics, Нью-Дели уже к 2028 году способен опередить Китай по вкладу в мировой рост, пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают благоприятные факторы для Индии: бум на фондовом рынке, приток прямых иностранных инвестиции, растущий внутренний спрос 1,4 млрд населения. Западные компании наращивают в стране производства. Правительство увеличило инвестиции в инфраструктуру до 11 трлн рупий. В базовом сценарии ВВП Индии будет расти на 9% в год, в то время как темпы роста КНР замедлятся до 3,5%, пишет издание.

Директор Dixon Technologies Сунил Вачани отмечает бум в приглашении новых клиентов, таких как Xiaomi и Samsung, строящих заводы для 1,4 млрд индийцев. Глава Optiemus Infracom считает, что геополитическая ситуация создает шансы для индийских производителей.

Вместе с тем главный экономический советник Индии Ананта Нагесваран указывает на необходимость расширить средний класс до 800 млн, а участие женщин в рынке труда должно вырасти с трети. Это позволит обеспечить лидерство страны в мировом росте.

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