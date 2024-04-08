TikTok в России впервые перестал быть прибыльным

В 2023 году социальная сеть TikTok в России понесла убытки, что стало абсолютно новым явлением за всю историю ее деятельности в стране. Согласно отчету российского подразделения платформы, опубликованному в налоговой базе, чистый убыток за 2023 год составил около 427 миллионов рублей, в то время как в 2022 году компания получила прибыль в размере 530 миллионов рублей, пишет ТАСС.

Прибыль также была зафиксирована в предшествующие годы: 54 миллиона рублей в 2021 году и 11,2 миллиона рублей в 2020 году.

Выручка TikTok сократилась в 2023 году в 3,4 раза, и составила около 681 миллион рублей, в то время как годом ранее она достигала почти 2,36 миллиарда рублей.

С начала марта 2022 года TikTok временно прекратил стриминг и публикацию новых видеороликов в России из-за закона о дезинформации о российской армии. Пользователям из России стал недоступен контент из других стран.

В настоящее время TikTok, так же как и в 2022 году, не имеет возможности размещать таргетированную рекламу на своей платформе в России. Это отрицательно сказалось на объеме доходов от рекламы в 2023 году.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.