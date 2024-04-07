На выставке «Россия» в павильоне Сбера рассказали о развитии ИИ-сервисов

За последние 20 лет Сбербанк претерпел несколько технологический преобразований. Об этом на пленарной сессии «Как изменился Рунет за 30 лет» в ходе Дня рунета на Международной выставке-форуме «Россия» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Он подчеркнул, что в рамках новой человекоцентричной стратегии Сбер направит свой фокус на развитие AI-технологий, в особенности на решениях, основанных на больших языковых моделях.

«Для нас искусственный интеллект становится не столько технологией, которая повышает эффективность бизнеса, сколько центральной технологией, которая обеспечивает реализацию нашей стратегии с фокусом на человекоцентричность», — сказал Белевцев.

Как считает руководитель блока «Технологии» Сбербанка, решения на базе искусственного интеллекта окажут влияние на роль и характер работы инженеров уже в ближайшем будущем. По его мнению, автоматизация рутинных задач освободит больше времени на созидание.

Белевцев напомнил, что Сбер уже выпустил в свободный доступ большую языковую модель GigaChat, которую могут использовать как физические, так и юридические лица, а также AI-ассистента разработчика GigaCode и платформу GitVerse - веб-сервис для совместной разработки и хостинга кода.

Кроме того, на пленарной сессии выступил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, а также представители крупнейших технологических компаний страны.

Напомним, 7 апреля Российский интернет празднует свое 30-летие — именно в этот день, в 1994 году появился домен .RU. За это время отечественный рынок стремительно вырос: по данным исследования СберМаркетинга, на сегодняшний день 83% россиян старше 12 лет хотя бы раз в месяц используют всемирную Сеть, а сайт Cбера входит в шестерку крупнейших площадок Рунета по ежемесячному охвату.