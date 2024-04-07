Стало известно, какой материал стал дешевле дерева для строительства дома

Рост цен на пиломатериалы в России может привести к росту популярности строительства индивидуальных домов с использованием кирпича. Доля таких домов за год может вырасти на 15–20%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на мнение экспертов федерального комбината стеновых материалов «Винзер».

«Еще несколько лет назад пиломатериал был одним из самых доступных строительных материалов, поэтому его использовали при массовом бюджетном строительстве, сейчас ситуация изменилась, как и предпочтения потенциальных владельцев домов», – рассказывает генеральный директор комбината Максим Жалнин.

По итогам марта 2024 года средняя цена кубического метра пиломатериала в России выросла до 12,5 тыс. рублей. Столько же стоит кубический метр доступных вариантов керамического облицовочного кирпича.

«Если говорить об отделке фасада частного дома популярным блок-хаусом — его рыночная цена находится на уровне 900–1500 рублей за квадратный метр, при этом цена квадратного метра облицовочного кирпича — 1200–1400 рублей», – приводит данные эксперт.

Высокие эксплуатационные затраты и относительно низкий срок службы – главные проблемы деревянных фасадов, отмечает Жалнин. По его словам, 10–15% дополнительно уходит на покраску или декоративную пропитку деревянных фасадов, при этом срок службы таких покрытий – 5–7 лет, после чего фасад необходимо будет перекрашивать.

«Поэтому те, кто уже имел опыт эксплуатации деревянных фасадов, всё больше склоняются к выбору более долговечных материалов, сохраняя при этом интерес к деревянной отделке интерьера», – поясняет эксперт.

Жалнин также отмечает, что спрос на разные технологии строительства домов цикличен и зависит от множества факторов, в том числе от роста цен на те или иные материалы и опыта эксплуатации домов.

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