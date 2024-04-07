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Стало известно, как изменилась стоимость перелета из России в Турцию и обратно

Цены на авиабилеты в Турцию из России не изменились по сравнению с прошлым годом

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Lefteris Pitarakis/AP

Средняя стоимость авиабилетов из России в Турцию и обратно не изменилась по сравнению с 2023 годом и составляет 35-40 тыс. рублей. Об этом ТАССАСС рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Сейчас средний чек на перелет в Турцию и обратно не повысился по сравнению с 2023 годом и составляет 35-40 тысяч рублей», — сообщил эксперт.

Он также отметил, что в 2022 году россияне платили за такие билеты около 60 тыс. рублей, а в 2023 году — уже 35-40 тыс. рублей. При этом дефицита перевозок на турецком направлении нет, отметил эксперт

«Квот, согласованных на предстоящий сезон, не меньше, чем годом ранее. Пять турецких и не менее 11 российских авиакомпании могут выполнять 1250 рейсов в неделю из 22 городов РФ в пять городов Турции», — пояснил Горин.

Запрет на полеты самолетов авиакомпании Southwind над территорией ЕС также не скажется на возможности россиян летать в Турцию, поскольку маршрут проходит через Черное море, Казахстан и Грузию, добавил эксперт.

До этого стало известно, когда Турция введет визовый режим с Таджикистаном.

Ранее россияне стали больше путешествовать по стране.

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