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В России появится новый налог

В Госдуме предложили ввести дополнительный налог на золото

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Павел Лисицын/РИА Новости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую дополнительный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото, сообщает РИА Новости.

Размер дополнительного налога составит 78 тыс. рублей за килограмм драгоценного металла. Повысить НДПИ для для золотодобытчиков планируется на период с 1 июня по 31 декабря 2024 года.

Такая фиксированная «нашлепка» позволит гарантированно собрать 15 млрд рублей и не привязываться к объемам экспорта, прокомментировал поправки замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

На днях стоимость золота на бирже превысила $2315 за унцию, установив новый рекорд. С середины февраля драгоценный металл, считающийся «безопасным активом», подорожал уже на 15%. Котировки растут на на ожиданиях снижения ставки ФРС и опасениях обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее россиянам рассказали, что делать при поступлении на карту «денег из ниоткуда».

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