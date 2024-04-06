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Аналитики зафиксировали рекордные темпы падения объема акций на мировых биржах

JPMorgan: объем акций на мировых биржах падает самыми быстрыми темпами за 25 лет

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Объем торгующихся на мировых фондовых биржах акций сокращается самыми быстрыми темпами за последние 25 лет, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные JPMorgan.

Экономическая и геополитическая неопределенность негативно сказываются на количестве новых размещений ценных бумаг. В то же время компании продолжают выкупать большие объемы собственных акций на рынке, отмечают аналитики.

Начиная с января объем акций в мире уже сократился на $120 млрд. Это в три раза больше показателя за весь прошлый год ($40 млрд). Объем первичных публичных размещений акций (IPO) и других вариантов продажи бумаг также не оправдывает прогнозы.

До этого в JPMorgan предупредили об угрозе внезапного обвала рынка акций США. Старший стратег банка Дубравко Лакос-Буяс отметил, что чрезмерная концентрация инвесторов в самых успешных акциях повышает риск внезапной коррекции на фондовом рынке.

Ранее финансист спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.

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