Аналитики зафиксировали рекордные темпы падения объема акций на мировых биржах

Объем торгующихся на мировых фондовых биржах акций сокращается самыми быстрыми темпами за последние 25 лет, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные JPMorgan.

Экономическая и геополитическая неопределенность негативно сказываются на количестве новых размещений ценных бумаг. В то же время компании продолжают выкупать большие объемы собственных акций на рынке, отмечают аналитики.

Начиная с января объем акций в мире уже сократился на $120 млрд. Это в три раза больше показателя за весь прошлый год ($40 млрд). Объем первичных публичных размещений акций (IPO) и других вариантов продажи бумаг также не оправдывает прогнозы.

До этого в JPMorgan предупредили об угрозе внезапного обвала рынка акций США. Старший стратег банка Дубравко Лакос-Буяс отметил, что чрезмерная концентрация инвесторов в самых успешных акциях повышает риск внезапной коррекции на фондовом рынке.

Ранее финансист спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.