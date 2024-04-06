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Уровень безработицы в Канаде достиг двухлетнего максимума

Bloomberg: уровень безработицы в Канаде стал самым высоким с января 2022 года

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Global Look Press

Рынок труда Канады неожиданно потерял рабочие места, а уровень безработицы подскочил до самого высокого уровня с января 2022 года, пишет Bloomberg.

В марте страна потеряла 2200 рабочих мест, а уровень безработицы вырос на 0,3 процентных пункта и составил 6,1%, сообщило в пятницу Статистическое управление Канады. Между тем экономисты прогнозировали прирост рабочих мест на 25 тыс. и уровень безработицы в 5,9%. Если не считать периода пандемии, уровень безработицы в Канаде не превышал 6% с 2017 года.

Мартовские данные подчеркивают растущую слабость рынка труда страны, отмечают аналитики. Вероятно, Банку Канады в ближайшее время все же придется начать рассматривать возможность снижения процентной ставки. Сейчас она составляет 5%.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в стране — сейчас показатель находится на отметке в 2,8%.

Ранее россиянам рассказали, что делать в случае потери работы.

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