США закупились российскими удобрениями

Поставки российских удобрений в США за февраль стали максимальными с лета 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В последний месяц зимы Штаты закупили российских удобрений на общую сумму в $158,5 млн. Предыдущий максимум был зафиксирован в июне и составил $158,7 млн. Больше всего США покупали азотные и калийные удобрения.

Всего по итогам 2023 года Россия продала США удобрений на порядка $1,4 млрд и стала вторым по объему поставщиком этого товара в Штаты, уступив лишь Канаде.

В число главных покупателей российских удобрений в прошлом году также вошли Бразилия и Индия. Суммарный объем закупок этих двух стран составил 14,2 млн тонн. В числе других крупных импортеров удобрений из России — Китай, Индонезия, Турция, Дания, Германия, Франция и Малайзия.

До этого сообщалось, что объем поставок российских удобрений в КНР за зиму вырос на 94%.

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