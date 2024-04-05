В Минпромторге сообщили о ремонте НПЗ, пострадавших от атак дронов

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что все оборудование на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которое пострадало в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ремонтируется. Об этом сообщает РИА Новости.

«Куда прилетают дроны — это в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, но просто требуется время на восстановление. Если вопрос ремонтируем или не ремонтируем — конечно же, да. Все ремонтируется», — заявил Мантуров.

По его словам, Россия обладает достаточными компетенциями для ремонта НПЗ.

До этого военный корреспондент Александр Сладков предположил, что беспилотник, использованный для атаки по Татарстану, мог быть замаскирован в «спящем состоянии» недалеко от НПЗ в Нижнекамске. Военкор отметил, что беспилотник никак не мог быть запущен с территории Украины, так как до границы с ней от Татарстана более 1000 км по прямой. Его привели в действие дистанционно направленным сигналом, считает Сладков.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.