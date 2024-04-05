Суд принял решение по иску Генпрокуратуры к экс-владельцам ЧЭМК

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации по взысканию 105 млрд рублей с экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что требования Генпрокуратуры были также удовлетворены по вопросу взыскания с бывших владельцев АО «Компания «Эталон».

До этого стало известно, что Генпрокуратура РФ увеличила с 28,53 млрд до 105 млрд рублей сумму требований по иску о взыскании с бывших владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) неосновательного обогащения.

В начале марта сообщалось, что активы ЧЭМК, принадлежавшие миллиардеру Юрию Антипову, могут передать госкорпорации «Ростех».

Согласно предлагаемой схеме, «Ростех» оставит себе 25% в капитале комбината, остальные 75% будут проданы частному инвестору.

Накануне Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче России ценных бумаг заводов промышленной группы ЧЭМК.

16 февраля президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о выводе производства ЧЭМК за черту города Челябинска из-за его вредного влияния на экологию.

Ранее суд обратил акции Ивановского завода тяжелого станкостроения в пользу РФ.