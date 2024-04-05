Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции указали на спад «торгового бума» с Россией из-за санкций

Bloomberg: продажи машиностроительной техники из Турции в РФ упадут на $1 млрд

close
100%
Depositphotos

Торговля Турции с Россией значительно просела на фоне быстро расширяющихся санкций США и стран Евросоюза, пишет Bloomberg.

Экспорт продукции турецкого машиностроения в Россию за 2023-й год резко взлетел, однако в текущем году сохранения динамики ждать не стоит, предупредил президент союза машиностроителей Турции Кутлу Каравелиоглу.

«Ни один серьезный производитель корпоративного оборудования не сможет сохранить свой прежний интерес к России в условиях растущего давления на банковскую систему и цепочки поставок», — убежден эксперт.

По его прогнозу, продажи машиностроительной техники из Турции в РФ в 2024 году могут упасть на $1 млрд.

По предварительным данным турецкого Минторга, торговля с Россией по итогам первого квартала сократилась на 33,7% в годовом выражении.

До этого сообщалось, что США начали охоту на зарубежные счета российских банков. С угрозами со стороны американцев из-за сотрудничества с РФ столкнулись топ-менеджеры банков Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ.

Ранее стало известно, сколько денег потеряла Украина из-за блокады границы польскими фермерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами