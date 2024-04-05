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Экс-владельца Spar могут посадить на восемь лет из-за тяжбы со «Сбером»

ТАСС: экс-владельца Spar в РФ могут посадить на восемь лет за хищение у «Сбера»

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывшго совладельца сети Spar в РФ Аллахверди Абдуллаева могут лишить свободы на 8 лет, в случае, если его признают виновными в хищении у «Сбера». Об этом сообщает ТАСС.

Также на скамье подсудимых находятся два топ-менеджера компании «Интерторг», управляющие Spar в РФ — Марианна Левинтова и Игорь Защеринский. Всех троих обвиняют в хищении более 8,5 млрд рублей у Сбербанка. Приговор суда будет оглашен 24 апреля.

Прокуратура просить признать их виновными по статье «мошенничество в сфере кредитования».

До этого бывший владелец Spar в Санкт-Петербурге решил выставить на торги имущество из-за банкротства.

Всего были выставлены лоты на общую сумму в 420 млн руб. Из них 164 позиции, которые состоят из специализированной техники, автомобилей, компьютерного оборудования и офисной техники. Аналитики посчитали, что в текущих условиях спрос на оборудование б/у лишь растет. Поэтому, в зависимости от состояния техники, при ее покупке с аукциона можно будет сэкономить до 30%. В частности, такое оборудование может привлечь различные торговые сети.

Ранее в Сбере предотвратили хищение почти 300 млрд рублей средств клиентов.

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