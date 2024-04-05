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Стало известно, сколько денег потеряла Украина из-за блокады границы польскими фермерами

НБУ: Украина потеряла до $400 млн из-за блокады границы польскими фермерами

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Потери импорта Украины в феврале из-за блокады границы фермерами Польши составили $350–400 млн, говорится в отчете «Макроэкономическое и монетарное обозрение, апрель 2024 года» Национального банка Украины (НБУ).

Сильнее всего за последний зимний месяц просели поставки продовольственных товаров (рыба, плоды, орехи), промышленных изделий (одежда, обувь) и древесины, следует из документа.

Польские аграрии 9 февраля начали масштабные протесты против ввоза дешевой украинской сельхозпродукции. В результате были заблокированы КПП на границе между странами. Проблемы с импортом, в свою очередь, привели к подорожанию товаров на Украине. Рост цен составил 15–20%.

На прошлой неделе стало известно, что Варшава и Киев нашли решение по торговле агропродукцией. Сообщается, что стороны договорились работать по румынскому образцу. О каких конкретно мерах идет речь не уточняется.

До этого Евросоюз предупредили о кризисе из-за пошлин на российское зерно.

Ранее Россия вышла в лидеры по поставкам зерна в Пакистан.

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