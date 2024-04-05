Кредитные эксперты назвали неочевидное отличие женщин от мужчин

Женщины в России чаще берут большие суммы займов до зарплаты, чем мужчины, из верхнего диапазона — 25-30 тыс. рублей. Среди россиянок доля таковых составляет 9,6%, среди мужчин — 8,5%. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Такие суммы займов до зарплаты, как правило, требуются при долгосрочном финансовом планировании и для покрытия целевых трат.

В возрастном сегменте 18-29 лет средняя запрашиваемая сумма выше у женщин — на 8,4%. В сегменте 30-39 лет средняя запрашиваемая сумма у мужчин выше на 17,6%. В сегменте 40-49 лет — на 22,3%. В сегменте 50+ лет — на 26,8%. Соответственно, во всех возрастных диапазонах за исключением группы до 30 лет наблюдается преобладание средней запрашиваемой суммы у заемщиков-мужчин.

«Тенденция объясняется тем, что в среднем уровень дохода у мужчин выше, чем у женщин. Это дает мужчинам больше уверенности в возможности соблюдать платежную дисциплину. Кроме того, микрозаймы часто берут на неотложные или незапланированные траты. Применительно к семьям решением этих вопросов исторически по большей части занимаются именно мужчины», — прокомментировал генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Среди заемщиков-женщин больше доля тех, кто имеет высшее образование — 43% против 38% среди заемщиков-мужчин, и тех, чьи отношения имеют статус официального брака — 41% против 36% среди заемщиков мужского пола.

Сервис провел исследование в апреле 2024 года на основе 300 тыс. микрозаймов.

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