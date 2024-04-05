Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали о самых необычных посылках за год

СДЭК: самыми необычными посылками за год стали рой пчел и земля с Аляски

close
100%
Depositphotos

Россияне получали землю с Аляски, улитку и рой живых пчел в посылках от близких, компаний и даже анонимных отправителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного международным экспресс-оператором СДЭК, копия есть у «Газеты.Ru».

Некоторые респонденты рассказали, что с апреля 2023-го по апрель 2024 года получали в подарок охапку дров, закваску для айрана в термостате, макет Тобольска в масштабе 1:1000, цветущий кактус, а также смартфон, упакованный в несколько пакетов и перемотанный скотчем так, что получатель открывал его около часа.

Среди обычных посылок клиенты СДЭК отметили теплую одежду (61%), автозапчасти (60%), книги (59%), спортивное снаряжение (49%), а также сладости (32%) и виниловые пластинки (29%).

Каждый восьмой респондент отправляет посылки минимум раз в месяц, причем треть из них — покупателям. Те, кто пользуется доставкой реже, в основном отправляют грузы друзьям (41%) и семье (37%).

«20% получали посылки-сюрпризы от друзей и родных, не зная заранее содержимого. 7% — от незнакомцев и компаний, 5% — от вымышленных отправителей вроде Деда Мороза, а 3% — от анонимов», — говорится в отчете.

При этом сами отправители порой сталкивались с дополнительными вопросами курьеров, так как их посылки казались странными. Однако внутри находились вполне обычные вещи — запчасти, сувениры, медикаменты. В числе вызвавших вопросы отправлений опрошенные указали тележку для тяжелого товара и образцы рапса.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще обращаться к услугам доставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами