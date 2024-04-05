Россияне рассказали о самых необычных посылках за год

Россияне получали землю с Аляски, улитку и рой живых пчел в посылках от близких, компаний и даже анонимных отправителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного международным экспресс-оператором СДЭК, копия есть у «Газеты.Ru».

Некоторые респонденты рассказали, что с апреля 2023-го по апрель 2024 года получали в подарок охапку дров, закваску для айрана в термостате, макет Тобольска в масштабе 1:1000, цветущий кактус, а также смартфон, упакованный в несколько пакетов и перемотанный скотчем так, что получатель открывал его около часа.

Среди обычных посылок клиенты СДЭК отметили теплую одежду (61%), автозапчасти (60%), книги (59%), спортивное снаряжение (49%), а также сладости (32%) и виниловые пластинки (29%).

Каждый восьмой респондент отправляет посылки минимум раз в месяц, причем треть из них — покупателям. Те, кто пользуется доставкой реже, в основном отправляют грузы друзьям (41%) и семье (37%).

«20% получали посылки-сюрпризы от друзей и родных, не зная заранее содержимого. 7% — от незнакомцев и компаний, 5% — от вымышленных отправителей вроде Деда Мороза, а 3% — от анонимов», — говорится в отчете.

При этом сами отправители порой сталкивались с дополнительными вопросами курьеров, так как их посылки казались странными. Однако внутри находились вполне обычные вещи — запчасти, сувениры, медикаменты. В числе вызвавших вопросы отправлений опрошенные указали тележку для тяжелого товара и образцы рапса.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще обращаться к услугам доставки.