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Министр труда рассказал о росте числа работающих среди молодежи

Котяков: сейчас каждый десятый подросток получает первый трудовой опыт до 18 лет

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в ходе совещания президента с членами правительства РФ заявил, что каждый десятый подросток в России получает первый трудовой опыт до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня каждый десятый подросток получает первый трудовой опыт до 18 лет», — сказал он.

Министр добавил, что в прошлом году центры занятости помогли 600 тысячам молодых ребят найти подработку на каникулы, что вдвое больше чем три года назад.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что доля безработной молодежи в России снизилась до 5,1% по состоянию на 2023 год.

До этого Международная организация труда сообщала, что РФ вошла в пятерку стран Европы с наименьшим уровнем безработицы — показатель составил 2,9%. По данным исследования, в конце прошлого года самая низкая безработица была зафиксирована на Мальте, где доля людей, нуждающихся в работе, составила 2,5%. Далее идут Чехия и Польша (2,6% и 2,8% соответственно).

Ранее сообщалось, что безработица в России в феврале снизилась до исторического минимума.

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