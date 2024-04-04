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Поставки российских товаров в США выросли в феврале

Поставки российских товаров в США выросли в феврале до $287,9 млн

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Shutterstock/nikybwd

Объем импорта товаров из России в США увеличился в феврале 2024 года до $287,9 млн с $244 млн в январе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ежемесячный доклад Бюро переписи США о товарообороте между странами.

В декабре 2023 года поставки российских товаров на американский рынок составили $292,2 млн, в ноябре — $362,4 млн, а в октябре — $274,4 млн. Таким образом, февральский показатель стал третьим по величине за последние пять месяцев.

Что касается экспорта американских товаров в Россию, то в феврале он немного увеличился — с $30 млн в январе до $36 млн. В декабре поставки из США достигали $58,9 млн, в ноябре — $69 млн, а в октябре были на уровне $34,8 млн.

До этого США отмечали резкое сокращение показателей российско-американской торговли в 2023 году на фоне масштабных санкций, введенных Вашингтоном против Москвы из-за ситуации на Украине.

Так, годовой экспорт американских товаров в Россию упал до рекордно низкого за всю историю подсчетов уровня в $597,3 млн — более чем втрое ниже, чем $1,7 млрд в 2022 году. Импорт из России в США также серьезно сократился — до $4,56 млрд с $14,45 млрд годом ранее.

Между тем, данные за последние месяцы указывают, что российские поставки в США постепенно восстанавливаются после провала 2023 года. Впрочем, до уровней 2022 года импорту из РФ пока далеко — тогда ежемесячные объемы составляли около $1-1,5 млрд.

До этого россиянам рассказали , когда прекратится господство доллара.

Ранее Россия столкнулась с проблемами по оплате товаров в трех странах.

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