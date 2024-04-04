В Сочи завершилась конференция Domclick Digital Day

Недвижимость по-прежнему остается одним из драйверов роста экономики южных регионов России и всей страны в целом. Об этом на конференции для застройщиков и агентств недвижимости Domclick Digital Day, которая завершилась в Сочи 4 апреля, заявил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников. Трансляции сессий конференции посмотрело более 3,8 тыс. человек.

Отмечается, что участники конференции обсудили актуальные тренды на рынке недвижимости, phygital-технологии, новые цифровые инструменты и стратегии развития бизнеса. В Domclick Digital Day приняли очное участие около 420 партнеров банка. При этом еще 750 участвовали в онлайн-режиме.

Как подчеркнул Песенников, благодаря всесторонний и комплексному подходу, Сбер стал ключевым партнером органов власти, застройщиков и покупателей. Он уточнил, что в 2023 году Юго-Западный банк принял более 300 решений о финансирование объектов недвижимости на общую сумму 780 млрд рублей, что в два раза превысило показатели предыдущего года

«Вместе с развитием отрасли недвижимости в прошлом году рос и спрос на ипотечные продукты банка. В 2023 году мы выдали более 180 тыс. ипотечных кредитов на сумму 573 млрд рублей, что также вдвое превысило показатели прошлого года», — сказал он.

В свою очередь, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, открывший конференцию, затронул темы спроса и цен на жилье, реакции покупателей на изменение ставок по ипотеке, а также рассказал о нововведениях в банке. Так, по его словам, Сбер снизит до 4,9% минимальный размер комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия.

Директор по работе с партнерами дивизиона «Домклик» Сбербанка Максим Матвеев единую платформу сервиса для продажи новостроек и онлайн-ипотеку. Он отметил, что Сбер планирует усовершенствовать свое приложение для партнеров, сделав его еще удобнее.

Во второй части мероприятия в формате кейс-сессий спикеры показали способы увеличения продаж на первичном рынке и объяснили, как заключить сделку с клиентом в течение одного дня. Агентства недвижимости были ознакомлены с новыми цифровыми инструментами и методами быстрого получения вознаграждения риелторами от покупателей с помощью сервисов «Домклик».