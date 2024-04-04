Пресс-служба Сбера стала победителем премии «Инфоповод года»

Новость о проекте Сбера по возврату денег, которые клиенты перевели мошенникам, стала лучшим инициированным PR-кейсом в отрасли «Финансы» премии «Инфоповод-2023» компании «Медиалогия», сообщает пресс-служба банка.

Как уточнили в Сбере, об этой инициативе в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Управляющий директор, руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова назвала надежность одним из приоритетов, на котором строится бизнес Сбера. По ее словам, при продвижении сервис кибербезопасности банка Сбер всегда заявляет о надежной защите денежных средств клиентов

«Мы открыто делимся своей экспертизой и занимаемся финансовой грамотностью, рассказываем клиентам о новых уловках кибермошенников и как им противостоять. Нам особенно важно, что общественность прислушивается к нашей экспертизе, и многие инициативы банка впоследствии становятся практикой для остальных участников рынка», — сказала она.

Тризонова подчеркнула, что победа темы пресс-службы банка в премии станет очередным способом обратить внимание на социальную проблему кибермошенничества. По ее мнению этот инфоповод позволить особенно выделить большое значение обсуждения этой темы в СМИ.

«Благодаря таким публикациям еще больше людей научатся распознавать уловки преступников и смогут сохранить свои сбережения», — добавила она.

В банке уточнили, что в медиаполе по направлению «Кибербезопасность» Сбер занимает лидирующую позицию. Так, более половины (54%) от всех новостей по теме в российских СМИ, где упоминались названия компаний, продвигающих повестку кибербезопасности, касались банка. Кроме того, медиаИндекс Сбера в публикациях по этой теме в 2023 году составил почти 300 тыс.

Напомним, рейтинг «Инфоповод года» составлен на основе показателя эффективности PR, который учитывает влиятельность СМИ, характер упоминания и заметность сообщений.