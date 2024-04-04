В «Домклик» назвали число уникальных пользователей раздела «Построить дом»

Более 2,4 млн уникальных пользователей посетило раздел «Построить дом» на веб-сайте «Домклик» с момента его запуска в июле прошлого года. Об этом на конференции для застройщиков и агентств недвижимости Domclick Digital Day, которая завершилась в Сочи 4 апреля, рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

По его словам, на текущий момент в Сегодня в разделе размещено 2 тыс. проектов домов, а также 4 тыс. аккредитованных подрядчиков.

Как уточнили в пресс-службе Сбера, работа раздела «Построить дом» направлена на помощь клиентам в решении вопросов, которые касаются индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Например, в нем доступен список проектов от подтвержденных строительных организаций, обзоры их деятельности, а также информация о процедуре приобретения земельного участка и получении ипотечного кредита от Сбербанка для ИЖС.

Ранее сообщалось, что с 5 апреля Сбер снизит размер комиссии для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия, с 7,5 до 4,9%