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Путин спрогнозировал сохранение дефицита кадров в экономике РФ

Путин: в ближайшие годы экономика РФ будет испытывать дефицит кадров

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российская экономика в ближайшие несколько лет будет испытывать дефицит кадров, и гражданам страны придется с этим жить. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля.

В четверг, 4 апреля, глава государства выступил на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Тогда же он обратил внимание, что в настоящее время страна сталкивается с определенными демографическими вызовами.

«С учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров, это абсолютно точно, это мы должны понимать. Мы с этим будем жить в ближайшие годы», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что в подобных условиях критически важно повысить производительность труда и модернизировать многие отрасли экономики. В том числе речь идет об агропромышленном комплексе (АПК) и сфере услуг.

Кроме того, во время мероприятия российский лидер оценил текущий уровень безработицы в стране. По его словам, в настоящее время этот показатель составляет всего 2,8%.

Ранее Путин поручил добиться для РФ места в четверке крупнейших экономик мира.

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