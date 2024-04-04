В меню бизнес-класса «Аэрофлота» появится безлактозное молоко

В бортовом меню бизнес-класса «Аэрофлота» с 8 апреля появится безлактозное молоко российского производства, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что, помимо обычного молока, безлактозное будет предлагаться на всех рейсах авиакомпании. Как уточнили в «Аэрофлоте», такое решение обусловлено возможным наличием у пассажиров непереносимости лактозы. Авиаперевозчик предполагается, что безлактозное молоко будет пользоваться спросом у пассажиров.

Кроме того, был расширен ассортимент бортового меню авиакомпании в эконом- и комфорт-класса. Например, в винной карте комфорта стали доступны крепкие напитки — водка, виски и коньяк. В экономе на рейсах из Москвы в Бангкок, Пхукет и Мале и в обратном направлении появились снэк-бары со свежими яблоками, крекерами с отрубями, печеньем-мюсли, орешками, молочным шоколадом и тульской смоквой.

В «Аэрофлоте» уточнили, что бортовое меню авиакомпании было разработано с учетом принципов сбалансированного питания. Кроме того, при его формировании учитывались пожелания пассажиров.

Ранее сообщалось, что авиакомпания нарастила долю российских продуктов и напитков на борту до более чем 90%. Так, большинство позиций в бортовом меню полностью российские. Как уточнили в «Аэрофлоте», это молочная продукция, птица, хлебобулочные изделия, соки, соусы и специи. При этом доля отечественного мяса, рыбы и морепродуктов в рационах авиакомпании более 90%, сыров — от 85 до 100% в зависимости от сорта.