На Украине решили отказаться от строительства больших электростанций из-за обстрелов

На Украине вместо 15-20 крупных электростанций хотят построить сотни маленьких. Об этом глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил в эфире YouTube-канала агентства «Укринформ».

Кудрицкий отметил, что если страна будет сосредотачивать генерацию электроэнергии на нескольких крупных энергообъектах, то рискует остаться без света при массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил РФ. Чтобы обезопасить украинскую энергосистему, необходимо децентрализовать мощности, подчеркнул он.

Если у Украины будут сотни маленьких электростанций, то энергетическая система страны будет более стойкой, поскольку мощности будут рассредоточены, добавил глава «Укрэнерго».

До этого генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил в беседе с газетой The Washington Post, что сейчас противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад. По его словам, на ремонт энергетических объектов уходит много времени и средств, но одна атака может перечеркнуть эти усилия и уничтожить восстановленное.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.