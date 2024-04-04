Крах Credit Suisse подтолкнул Швейцарию к ужесточению банковских правил

Швейцария ускоряет реформирование банковского регулирования спустя год после коллапса Credit Suisse, наделяя большими полномочиями органы надзора. Об этом пишет Bloomberg .

Правительство готовится представить законодательные предложения по совершенствованию всех основных аспектов надзора за банками — от правил по капиталу и ликвидности до корпоративного управления.

Особое внимание будет уделено UBS — единственному оставшемуся в стране глобально-системному банку, размер которого теперь более чем вдвое превышает швейцарскую экономику. Ключевым элементом реформы станет усиление позиций регулятора Finma, не сумевшего предотвратить годы плохого менеджмента в Credit Suisse.

Эту задачу должен помочь решить новый гендиректор Finma Стефан Вальтер — ветеран европейского банковского надзора, десятилетие проработавший в ЕЦБ. Как отмечают эксперты, Finma определенно нужно больше ресурсов, чтобы контролировать крупные банки.

Планируется наделить Finma правом штрафовать банки, а также ввести режим персональной ответственности для высшего менеджмента. Такие системы действуют в разных юрисдикциях, включая Британию и Гонконг, позволяя регуляторам определять виновных в правонарушениях.

«Швейцарское регулирование всегда было и, вероятно, останется основанным на принципах, а не жестких правилах. Но для эффективного режима ответственности менеджеров необходимы конкретные положения», — заявил глава банковского надзора Finma Томас Хирши.

Целью реформ является изменение культуры риск-менеджмента в швейцарских банках. Необходимость этого подчеркивает прошлогодний скандал в Julius Baer, допустившем чрезмерную концентрацию риска на одном клиенте, пишет издание.

Вероятно, к UBS будут применяться более жесткие требования по капиталу и ликвидности с учетом ее системной значимости. Возможно введение дополнительной «швейцарской отделки» (дополнительный уровень финансовой защиты, которого требовали банковские регуляторы Швейцарии прим. — «Газеты.Ru») сверх глобальных стандартов, что может вызвать критику со стороны банков.

До этого Швейцария согласилась на открытие офиса НАТО в Женеве.

Ранее Швейцарские банки начали закрывать счета россиян.