Немецкое издание Tagesschau опубликовало материал, в котором утверждается, что для восстановления Мариуполя в ДНР использовалась продукция как минимум двух немецких компаний — Knauf и WKB Systems.

«В бизнес-отчетах, на сайтах компаний, на фотографиях и видео — везде можно видеть свидетельства и доказательства того, что немецкие компании также играют важную роль в восстановлении Мариуполя», — пишут авторы статьи.

Журналисты установили, что на фото и видео из Мариуполя регулярно появляются мешки со строительными смесями от немецкой компании Knauf. Кроме этого, на строительных площадках в Мариуполе замечены и бетонные блоки с логотипом компании из ФРГ WKB Systems.

Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер сказал журналистам, что осуждает участие немецких компаний в восстановлении Мариуполя, так как это «цементирует российскую власть» на этой территории.

До этого сообщалось, что Федеральная служба безопасности по Донецкой народной республике задержала в Мариуполе двух человек по подозрению в оправдании терроризма и ударов по Крымскому мосту.

Ранее в Японии удивились жизни в Мариуполе.