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В Молдавии прокоментировали поставку газа из США

Молдавия назвала успешной первую пробную закупку СПГ из США через Грецию

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Issei Kato/Reuters

В Молдавии назвали успешной первую тестовую закупку сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов. Об этом пишет «Интерфакс» с ссылкой на заявление министра энергетики Молдавии Виктора Парликова.

По его словам, 1-2 апреля молдавские потребители использовали американский СПГ, доставленный в греческий терминал Александруполис.

Парликов отметил символичность этой сделки, так как танкер был первым, разгруженным на новом греческом СПГ-терминале. Молдавия смогла зафрахтовать часть груза благодаря договоренности с Грецией. Основной задачей пробной закупки было изучение логистических процессов и механизмов поставок.

Министр опроверг заявления о том, что американский СПГ обошелся значительно дороже, чем трубопроводный газ от «Газпрома» в Приднестровье. По его словам, цена была немного выше 326 долларов за 1 тыс. кубометров, но это было неважно — главной целью стало тестирование работы терминала.

Госкомпания Energocom закупила 1-2 апреля около 2,6 млн кубометров природного газа в рамках контракта с греческой DEPA. И.о. директора Energocom подтвердил конкурентоспособность цены на приобретенный СПГ.

Эта пробная сделка стала шагом Молдавии к диверсификации поставок газа и снижению зависимости от «Газпрома». Страна продолжает искать альтернативные пути импорта топлива.

До этого «Новатэк» резко сократил добычу на «Арктик СПГ-2» из-за санкций.

Ранее доля российского газа в закупках ЕС снова выросла .

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