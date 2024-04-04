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Путин призвал увеличить МРОТ в России вдвое

Путин заявил о необходимости увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей в ближайшие годы

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году — до 35 тысяч рублей. Его слова приводит РИА Новости.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время двенадцатого съезда профсоюзных организаций РФ, который проходит в Москве с 3 по 5 апреля.

В начале этой недели Путин поручил правительству обеспечить для экономики страны не менее чем четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности.

В марте президент в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что у России есть все шансы вытеснить Японию и стать четвертой экономикой мира в ближайшие годы.

По словам Путина, если в экономике все продолжит развиваться стабильно, то у России есть шанс добиться такого результата. Касательно объема покупательной способности РФ заняла пятое место.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что средняя зарплата в России превысила 70 тысяч рублей.

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