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Стала известна самая прибыльная стратегия инвестиций в биткоин

Bloomberg: торговля по тренду — прибыльнее простого удержания криптовалюты

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Depositphotos

Один из крупнейших хедж-фондов мира — британская компания Man Group — провела исследование, подтвердившее эффективность квантовой стратегии Квантовая стратегия в трейдинге — это использование высокоточных алгоритмов и инструментов, основанных на математических методах анализа и обработки данных, для предсказания изменения цен на активы на финансовых рынках. при инвестировании в биткойн. Об этом пишет Bloomberg .

Анализ данных с 2017 по 2023 год показал, что покупка и продажа монет на трендах на 10% позволяла получать бóльшую доходность, чем статичное держание монет.

Эксперты Man Group отмечают, что на крипторынке часто возникают эйфория, паника и стремление следовать за толпой. Это позволяет систематическим стратегиям вычленять поведенческие тенденции и зарабатывать на них. $2 млрд хедж-фонд Florin Court Capital успешно торгует биткойном и эфиром с 2017 года на основе подобных моделей.

Университет Кембриджа также исследовал тактику следования за трендом для криптовалют с 2011 по 2019 год. Ученые зафиксировали «последовательные и привлекательные» доходы, пишет издание.

В середине марта криптоэксперт рассказал , когда биткоин подешевеет на 10%.

Ранее цены на золото установили новый исторический рекорд.

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