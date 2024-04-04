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В Сбере рассказали о снижении числа заемщиков, допускающих просрочки платежей

В Сбере заявили о сокращении кредитов с просрочкой платежа более 90 дней

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Depositphotos

За два года доля кредитов Сбера с просрочкой платежа более 90 дней снизилась почти вдвое. Об этом на конференции Domclick Digital Day в Сочи рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Директор дивизиона «Домклик» отметил, что за последние два года качество ипотечных заемщиков Сбера существенно выросло.

В сервисе «Домклик» констатировали, что в прошлом году множество россиян стремились успеть взять кредит до повышения ставок и минимального первоначального взноса по основным льготным программам.

При этом, по данным «Домклик», по сравнению с началом 2022 года доля кредитов, по которым просрочка платежа превышает 90 дней, уменьшилась с 0,42% до 0,26%.

«Мы связываем столь высокие темпы сокращения этого показателя со слаженной работой регулятора и банка», — заявил директор дивизиона «Домклик».

Он напомнил, что в 2023 году Банк России начал введение макропруденциальных надбавок для ограничения рисков закредитованности граждан. В марте этого года надбавки к коэффициентам риска вновь были повышены, добавил Лейпи.

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