В Белоруссии рассказали, планируют ли отказываться от карт «Мир»

Российские карты «Мир» продолжат работать на территории Белоруссии, заявил советник-посланник посольства республики в РФ Александр Шпаковский. Его слова приводит ТАСС.

«Беларусь продолжает обслуживание платежных карт системы «Мир» и не намерена отходить от своих союзнических обязательств», — подчеркнул дипломат.

За последние несколько недель банки из нескольких дружественных государств отказались обслуживать карты «Мир», опасаясь вторичных санкций США. С апреля платежные системы Киргизии («Элкарт») и Армении (ArCa) перестали работать с российской НСПК. Аналогичное решение приняли крупнейшие кредитные организации Казахстана.

Накануне стало известно, как работает карта «Мир» в Таджикистане.

Ранее в Кремле объяснили ситуацию с отказом ряда стран от «Мира».