Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии рассказали, планируют ли отказываться от карт «Мир»

В Белоруссии заявили, что не намерены прекращать обслуживать карты «Мир»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российские карты «Мир» продолжат работать на территории Белоруссии, заявил советник-посланник посольства республики в РФ Александр Шпаковский. Его слова приводит ТАСС.

«Беларусь продолжает обслуживание платежных карт системы «Мир» и не намерена отходить от своих союзнических обязательств», — подчеркнул дипломат.

За последние несколько недель банки из нескольких дружественных государств отказались обслуживать карты «Мир», опасаясь вторичных санкций США. С апреля платежные системы Киргизии («Элкарт») и Армении (ArCa) перестали работать с российской НСПК. Аналогичное решение приняли крупнейшие кредитные организации Казахстана.

Накануне стало известно, как работает карта «Мир» в Таджикистане.

Ранее в Кремле объяснили ситуацию с отказом ряда стран от «Мира».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами