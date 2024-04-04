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Россия вложит миллиарды в производство СПГ-оборудования

Минпромторг: 24,3 млрд руб. выделят на создание отечественного СПГ-оборудования

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РИА «Новости»

Российские власти и компания НОВАТЭК договорились совместно профинансировать разработку и производство оборудования для сжижения природного газа. Как заявил Хаджимурат Саадулаев из Минпромторга, общий объем финансирования «дорожной карты» составит 24,3 млрд руб. до 2030 года. Об этом рассказал в кулуарах форума «СПГ Конгресс Россия 2024», передает РБК .

Средства будут направлены на создание 22 видов критически важного оборудования для СПГ-проектов по заказу НОВАТЭКа. В перечень входят насосы, компрессоры различных типов, стендеры для отгрузки СПГ, трубопроводная арматура и другое вспомогательное оборудование.

«Успешная разработка и внедрение этого оборудования повысит уровень импортозамещения в крупнотоннажном производстве сжиженного газа до 80%», — отметил Саадулаев.

Соответствующее соглашение о намерениях будет подписано правительством и НОВАТЭКом уже 5 апреля.

«Внебюджетный объем финансирования будет не меньше бюджетного», — уточнил представитель Минпромторга.

«Дорожная карта» будет ежегодно актуализироваться, допускается продление сроков ее реализации после 2030 года. Власти также рассматривают возможность заключения аналогичных соглашений с «Газпромом», «Роснефтью» и другими игроками отрасли.

До этого «Новатэк» резко сократил добычу на «Арктик СПГ-2» из-за санкций.

Ранее доля российского газа в закупках ЕС выросла .

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