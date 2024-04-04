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Сбер снизит минимальный размер комиссии для застройщиков

Сбер снизит комиссию для застройщиков при выдаче льготной ипотеки до 4,9%

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Сбербанк с 5 апреля снизит размер комиссии для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия, с 7,5 до 4,9%. Об этом конференции Domclick Digital Day в Сочи рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

«Новый размер компенсационных выплат — от 4,9%. Благодаря смягчению условий льготного ипотечного кредитования со стороны банка застройщики смогут снизить свои расходы», — заявил Алексей Лейпи.

Напомним, в конце марта Сбер отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов банка. С 4 апреля полностью отменяется комиссия для объектов, строительство которых финансирует Сбер.

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