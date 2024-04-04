Доля российского газа в закупках ЕС снова выросла

Доля российского газа в импорте стран Евросоюза снова выросла, достигнув порядка 15%, пишет Reuters со ссылкой на статистику ЕС, собственные расчеты и данные Kpler.

Европа просто заменила российский трубопроводный газ на российский сжиженный природный газ (СПГ), пишет агентство. Последний так и не попал под санкции, напоминают аналитики.

В прошлом году Россия отправила в европейские порты более 15,6 млн тонн СПГ. Это незначительно больше, чем в 2022 году, и на 37,7% больше, чем в 2021-м. Источники Reuters считают, что рост поставок отчасти обусловлен скидками на российское топливо.

Накануне сообщалось, что Евросоюз и Молдавия в марте купили у России 2,74 млрд кубометров газа. Это максимальный объем поставок с августа прошлого года, когда объем поставок составил 2,84 млрд кубометров.

Ранее в России заявили о готовности возобновить поставки нефти Японии.