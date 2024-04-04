Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доля российского газа в закупках ЕС снова выросла

Reuters: ЕС нарастил долю российского газа в импорте до 15%

close
100%
Global Look Press

Доля российского газа в импорте стран Евросоюза снова выросла, достигнув порядка 15%, пишет Reuters со ссылкой на статистику ЕС, собственные расчеты и данные Kpler.

Европа просто заменила российский трубопроводный газ на российский сжиженный природный газ (СПГ), пишет агентство. Последний так и не попал под санкции, напоминают аналитики.

В прошлом году Россия отправила в европейские порты более 15,6 млн тонн СПГ. Это незначительно больше, чем в 2022 году, и на 37,7% больше, чем в 2021-м. Источники Reuters считают, что рост поставок отчасти обусловлен скидками на российское топливо.

Накануне сообщалось, что Евросоюз и Молдавия в марте купили у России 2,74 млрд кубометров газа. Это максимальный объем поставок с августа прошлого года, когда объем поставок составил 2,84 млрд кубометров.

Ранее в России заявили о готовности возобновить поставки нефти Японии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами