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Стало известно, как часто россияне выдают готовую еду за свою и зачем

«Х5 Клуб»: 6% россиян хотя бы раз выдавали магазинные блюда за свои

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Depositphotos

Многие россияне регулярно покупают готовую еду в супермаркетах, однако не все готовы признаться в этом близким. Как минимум 6% потребителей хотя бы раз выдавали магазинные блюда за свои, выяснили аналитики «Х5 Клуба». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Чаще всего за домашнюю еду выдают салаты (64%), а также каши, блинчики, сырники (41,9%) и вторые блюда (25,7%). Реже выбирают сэндвичи, роллы и пиццу (в 17,6% случаев).

Основной мотив тех, кто выдает купленную еду за свою, — получить на стол то, что хотят они или их близкие (48,5%). Еще треть предпочитают не разрушать чужие ожидания о себе. Выглядеть лучше в глазах других хотят 9,6% респондентов. Остальные опрошенные признались, что просто не умеют готовить.

Участие в опросе приняли 2256 респондентов. Большинство участников — работающие женщины старше 40 лет (более 70%). Половина опрошенных имеют партнера (53,7% состоят в браке, 9,6% проживают с партнером), более чем у половины (76%) есть дети.

До этого в России предложили показывать покупателям наценку на продукты в магазинах.

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