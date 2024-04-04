Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россияне потратили в марте на красоту

«Русский стандарт»: средний чек россиян на красоту в марте составил 4657 рублей

close
100%
Shutterstock

Россияне в марте 2024 года потратили в среднем 4 657 рублей на товары и услуги в категории «красота» — одежду и обувь, парфюмерию и косметику, а также в парикмахерских и салонах красоты (-7% по сравнению с февралем). Общее число покупок таких товаров и услуг выросло на 25% к февралю, а сумма — на 16%. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», полученном «Газетой.Ru».

Больше всего в марте россияне потратили на обновление гардероба. Причем большинство платежей здесь приходится на женщин – 66% против 34% у мужчин. Средний чек у мужчин в магазинах одежды и обуви в марте, напротив, выше, чем у женщин, – 8 061 рубль против 5 345 рублей.

Второе место по объему трат заняли магазины парфюмерии и косметики. Как показала статистика банка, женщины здесь также лидируют по числу покупок. 68% операций по картам банка пришлось на них, а оставшиеся 32% – на мужчин. Средний чек покупки парфюма или косметики у мужчин также выше, чем у женщин – 3 921 рубль против 2 233 рубля соответственно.

«Статистику средних чеков на обновление гардероба, косметики и парфюмерии могли скорректировать и «мужские» покупки подарков для женщин по случаю 8 марта», — говорится в исследовании.

Третье место – у парикмахерских и салонов красоты. В марте 54% всех операций по картам банка здесь пришлось на женщин, а 46% – на мужчин. При этом «женский» средний чек за такие услуги выше «мужского» – 3 002 рубля против 2 562 рублей.

Банк провел исследование в конце марта 2024 года.

Ранее россияне стали пить больше витаминов, несмотря на рост цен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами