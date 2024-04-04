Стало известно, сколько россияне потратили в марте на красоту

Россияне в марте 2024 года потратили в среднем 4 657 рублей на товары и услуги в категории «красота» — одежду и обувь, парфюмерию и косметику, а также в парикмахерских и салонах красоты (-7% по сравнению с февралем). Общее число покупок таких товаров и услуг выросло на 25% к февралю, а сумма — на 16%. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», полученном «Газетой.Ru».

Больше всего в марте россияне потратили на обновление гардероба. Причем большинство платежей здесь приходится на женщин – 66% против 34% у мужчин. Средний чек у мужчин в магазинах одежды и обуви в марте, напротив, выше, чем у женщин, – 8 061 рубль против 5 345 рублей.

Второе место по объему трат заняли магазины парфюмерии и косметики. Как показала статистика банка, женщины здесь также лидируют по числу покупок. 68% операций по картам банка пришлось на них, а оставшиеся 32% – на мужчин. Средний чек покупки парфюма или косметики у мужчин также выше, чем у женщин – 3 921 рубль против 2 233 рубля соответственно.

«Статистику средних чеков на обновление гардероба, косметики и парфюмерии могли скорректировать и «мужские» покупки подарков для женщин по случаю 8 марта», — говорится в исследовании.

Третье место – у парикмахерских и салонов красоты. В марте 54% всех операций по картам банка здесь пришлось на женщин, а 46% – на мужчин. При этом «женский» средний чек за такие услуги выше «мужского» – 3 002 рубля против 2 562 рублей.

Банк провел исследование в конце марта 2024 года.

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