Приставы описали имущество предприятий, связанных с делом «Макфы»

Судебные приставы арестовали движимое и недвижимое имущество всех обособленных предприятий производителя макарон «Макфа» из-за иска Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы совладельцев «Макфы» бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

По словам Трунова, арест имущества серьезно скажется на работе всех обособленных подразделений компании и всех транспортных средств, а также крупнейшего частного акционерного общества «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» в Херсонской области и других предприятий.

Адвокат уточнил, что в общей сложности речь идет о 34 предприятиях. В настоящее время производство макаронных изделий заблокировано и находится под угрозой остановки.

Кроме того, приставы провели поквартирный обход сотрудников предприятия. Их оповестили об уголовной ответственности и попросили явиться в прокуратуру.

Также основателям, акционерам, подконтрольным и дочерним организациям запретили корректировать условия трудовых договоров с сотрудниками или расторгать их.

Генпрокуратура РФ предположила, что компания «Макфа» и ряд других предприятий имеют коррупционное происхождение, так как ее бенефициары занимали государственные должности и не могли быть предпринимателями. Речь идет о Юревиче и Белоусове. Пристав арестовал имущество бизнеса и банковские счета ответчиков на 100 трлн рублей. Адвокат Павел Хлюстов заявил, что такая оценка — это творчество, а в реальности активы стоят около 46 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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