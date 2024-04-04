В Счетной палате рассказали о состоянии госдолга России

В 2023 году объем государственного долга России вырос на 2,775 трлн рублей, достигнув 15% ВВП. Об этом со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты сообщает РИА Новости.

Общий объем госдолга России составил 25 трлн 595,2 млрд рублей.

Внутренний долг достиг 20 трлн 812,8 млрд рублей, увеличившись на 2 трлн 31,8 млрд рублей, или на 10,8%.

Внешний долг в иностранной валюте уменьшился на $4,09 млрд, или на 7,1%. В рублевом эквиваленте он вырос на 743,9 миллиарда рублей (18,4%) и составил $53,3 млрд (4 трлн 782,4 млрд рублей).

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