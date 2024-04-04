ЦБ оценил, как москвичи расплачивались картами в 2023 году

Москвичи и жители Подмосковья в 2023 году совершили 13,9 млрд операций по картам в России и за ее пределами. На переводы, платежи за товары и услуги москвичи потратили 31,9 трлн рублей, а жители Московской области — 11,4 трлн рублей. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

Более 14 трлн рублей жители Московского региона потратили только на оплату товаров и услуг.

Количество платежных карт, выпущенных на территории Московского региона российскими банками, за год увеличилось на 14,3%: на 1 января 2024 года на руках у москвичей было 81,1 млн карт, у жителей Подмосковья — 23,5 млн.

В прошлом году жители Московского региона 11,4 млрд раз оплачивали товары и услуги безналичным способом — эти операции составили 82% от общего количества транзакций. Объем таких операций (включая оплату таможенных платежей) достиг 14,3 трлн рублей.

Наличные с карт москвичи снимали в 45 раз реже, а жители Подмосковья — в 47 раз реже, чем использовали платежные карты для платежей и переводов. На территории Московского региона в 2023 году было совершено 26 млрд транзакций на сумму 33,9 трлн рублей. Из них 25,3 трлн рублей держатели карт потратили на оплату товаров и услуг. Из ста операций по картам в Московском регионе только одна приходилась на получение наличных. В среднем за один раз пользователи снимали с карты 30 тыс. рублей.

По данным ЦБ, на территории Московского региона на 1 января 2024 года было зарегистрировано почти 29 тыс. банкоматов и 802 тыс. электронных терминалов в магазинах.

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