Стало известно, в какой стране может появиться завод Tesla

Компания Tesla планирует в ближайшее время направить команду специалистов из США в Индию для оценки потенциальных площадок под строительство завода по производству электромобилей стоимостью от $2 млрд до $3 млрд. Об этом сообщает The Indian Express со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, техасская корпорация сосредоточится на поиске участков в штатах с развитой автомобильной промышленностью, таких как Махараштра, Гуджарат и Тамилнаду. Группа экспертов из Соединенных Штатов прибудет в Индию к концу апреля.

Ранее руководство Tesla во главе с Илоном Маском неоднократно выражало заинтересованность в выходе на быстрорастущий индийский авторынок. Однако этому препятствовали высокие импортные пошлины и требования правительства страны о локализации производства.

В марте 2023 года Нью-Дели снизила ввозные таможенные сборы на определенные модели электромобилей для компаний, готовых инвестировать минимум $500 млн и запустить местное производство в течение трех лет. Это стало сигналом для Tesla.

Если планы американского гиганта по строительству завода в Индии осуществятся, это может привлечь дополнительные инвестиции в развитие индийской электромобильной отрасли и принести выгоды местным производителям автокомпонентов.

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